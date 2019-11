Mazelen nog gevaarlijker dan gedacht: virus legt geheugen van ons immuunsysteem lam

De mazelen blijken schadelijker dan gedacht. Uit een nieuwe studie van het UMC van Amsterdam en het Wellcome Sanger Institute in Cambridge blijkt dat het virus het geheugen van het immuunsysteem aanvalt en zelfs lamlegt. Kort gezegd: door het mazelenvirus vergeet je lichaam hoe het moet vechten tegen andere ziektes. Met alle gevolgen van dien.

Nederlandse en Britse wetenschappers onderzochten bloedstalen van 77 Nederlandse kinderen die niet waren gevaccineerd tegen de mazelen. Het ging om kinderen die woonden in de zogenoemde Biblebelt, een strenggelovige regio in Nederland waar niet gevaccineerd wordt en de mazelen dus nog voorkomen. Uit het bloedonderzoek bij de kinderen bleek dat het virus hun immuunsysteem had aangetast. Bij sommige kinderen was 73% van de antistoffen die ze hadden, weggeveegd.