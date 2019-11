Meer dan 100.000 Algerijnen protesteren tegen politieke elite op herdenkingsdag onafhankelijkheidsoorlog

In Algerije hebben massaal veel mensen deelgenomen aan de wekelijkse protesten tegen de politieke elite. Voor de 37e vrijdag op een rij kwamen de Algerijnen op straat. Vandaag waren er meer dan 100.000 deelnemers, net als tijdens de hoogdagen van het protest.

Vandaag is er in Algerije een herdenkingsdag van de 65e verjaardag van de start van de onafhankelijksoorlog met Frankrijk. Die begon op 1 november 1954. Zes jaar later werd Algerije onafhankelijk op 5 juli 1962.

Algerije is het grootste land van Afrika en een belangrijke exporteur van olie en gas. In februari brak er protest uit, nadat president Bouteflika had aangekondigd dat hij opnieuw president zou worden. Na aanhoudend protest is Bouteflika in april opgestapt en werden er nieuwe presidentsverkiezingen op 12 december aangekondigd.

Het aantal demonstranten op de wekelijkse protesten is gedaald, maar het protest en het wantrouwen in de heersende elite is groot. Sommige van Bouteflika's naaste bondgenoten zijn gevangen genomen voor corruptie, maar de demonstranten eisen dat er volledig schoon schip wordt gemaakt.