Vlamingen luisteren steeds meer digitaal naar de radio, vooral DAB+ wint aan populariteit

Toch is niet iedereen even lovend over DAB+. Volgens sommige experts wordt er te veel gefocust op de voordelen, terwijl er ook heel wat nadelen zijn. "Ten eerste is er binnenshuis vaak een heel slecht tot zelfs geen bereik", zegt Tom Evens. "Ten tweede is het aanbod van zenders niet of nauwelijks verschillend met dat van FM en ten derde is er in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt geen verschil in luisterkwaliteit."