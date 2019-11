Omstreden Keystone-pijpleiding in de VS lekt 1,4 miljoen liter olie

De Keystone Pipeline is een systeem van leidingen die aardolie vervoeren vanuit het noordoosten van de Canadese provincie Alberta naar raffinaderijen in de Amerikaanse staten Illinois, Oklahoma en Texas. De leidingen doorkruisen heel wat staten, waaronder ook Noord-Dakota. In die staat is afgelopen week een massaal olielek vastgesteld. In totaal is 1,4 miljoen liter aardolie weggelekt.

Het lek ten noorden van het plaatsje Edinburgh, in het noordoosten van Noord-Dakota, werd dinsdag ontdekt. Uitbater TC Energy stelde een daling van de druk in de pijpleiding vast. De leiding werd onmiddellijk afgesloten, luidt het in een mededeling van het bedrijf. Het is nog niet duidelijk hoe het lek precies ontstaan is, ingenieurs zijn nog altijd in de weer om het lek te herstellen.

"We stellen monitors in om de luchtkwaliteit, het water en het dierenbestand op te volgen. Tot nu toe hebben we nog geen melding van gewonden of van een impact op dieren", zegt TC Eenergy nog. "De veiligheid van mens en milieu is onze topprioriteit."

(tekst gaat verder onder de tweet)