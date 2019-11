Oostenrijk voert rookverbod in horeca in

Ook in Oostenrijk mag er vanaf vandaag niet meer gerookt worden in restaurants en cafés. Ook afgesloten rookzones in horecazaken zijn voortaan verboden. Oostenrijk was een van de laatste landen in Europa waar zo een rookverbod nog niet van kracht was. Bijna 25 procent van de Oostenrijkse bevolking rookt, dat is meer dan het Europese gemiddelde. Dat ligt op 18 procent.