President Trump verhuist naar Florida: "Vreselijk om deze beslissing te nemen, maar het beste voor alle betrokkenen"

Sinds Trump president werd, is hij niet vaak meer in New York geweest. Volgens NBC News spendeerde de Republikein 99 dagen van zijn presidentschap in Mar-a-Lago, 90 dagen in zijn golfclub in New Jersey en slechts 20 dagen in de Trump Tower. Onderzoekers in New York proberen al een tijdlang de belastingaangiftes van de president te krijgen, maar hij maakte die nooit bekend.