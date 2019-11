Het is een traditie op 1 november: Reveil, een culturele herdenking op kerkhoven en begraafplaatsen. Dit jaar op 115 plaatsen. In Sint-Lodewijk bij Deerlijk stond Reveil in het teken van kinderen. Dierenverhalen namen volwassenen en kinderen mee in de gedachten rond leven en dood. Niet toevallig, want kinderen worden dijkwijls het eerst met de dood geconfronteerd als een huisdier sterft.