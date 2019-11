In de koudste weken van het jaar is er straks gelukkig weer "De Warmste Week", en dat betekent dat er nu al overal in het land initiatieven worden georganiseerd voor het goede doel. Een van die acties is "Roei For Life", een gesponsorde roeitocht van 125 kilometer van Oostende naar Aalst, in 4 dagen tijd. Wij gingen vanochtend mee het water op tussen Beernem en Aalter, tijdens de tweede etappe.