Belg bij de slachtoffers van roofmoord in Zuid-Afrikaans safaripark

Verschillende mannen zouden er aangebeld hebben bij het Belgische slachtoffer, op zoek naar werk. In de woning waren ook zijn echtgenote, zijn moeder en een Nederlandse vrouw aanwezig, zo bericht de Nederlandse krant De Telegraaf. De mannen, van wie één een vuurwapen bij zich had, zouden daarop de woning zijn binnengedrongen en de bewoners hebben gekneveld. Ze gingen aan de haal met waardevolle spullen. De slachtoffers konden zich pas uren later bevrijden en alarm slaan. Maar voor twee slachtoffers zou alle hulp dus te laat zijn gekomen.



De identiteit van de Nederlandse vrouw is nog niet vrijgegeven, maar volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een 74-jarige vrouw uit Noord-Holland. De echtgenote en moeder van de Belg zouden naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Zuid-Afrika staat bekend voor gewelddadige criminaliteit. De moord in Marloth Park, een toeristisch gebied, doet veel stof opwaaien. December is traditioneel hoogseizoen in Zuid-Afrika.