Ophef in Spanje na uitspraak rechter: daders groepsverkrachting enkel veroordeeld voor seksueel misbruik

De zaak doet denken aan een eerdere groepsverkrachting in 2016 waarover heel veel ophef is ontstaan in Spanje (foto bovenaan: betoging in Pamplona in 2018). Ook in die zaak werden vijf mannen enkel voor seksueel misbruik veroordeeld, voor een groepsaanval op een 18-jarige vrouw in Pamplona, die door de mannen in de hal van een appartementsgebouw was gesleurd. Volgens de rechter was er geen sprake van geweld of intimidatie omdat de vrouw "passief of neutraal" overkwam.

De zaak werd in de Spaanse media omschreven als de "zaak van de wolvenroedel". In juni werd de uitspraak van de rechter in beroep vernietigd door het Spaanse Hooggerechtshof. De vijf werden alsnog veroordeeld wegens verkrachting en kregen 15 jaar cel in plaats van 9.

Intussen heeft de Spaanse regering een werkgroep aangesteld om de wetten omtrent verkrachting te herzien. Nu is er in de wet enkel sprake van verkrachting als er geweld is gebruikt. In de toekomst zou de veroordeling moeten afhangen van de toestemming/afkeuring van het slachtoffer. Maar een definitieve wetswijziging is er nog niet.