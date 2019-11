Terzake docu: Inside China

De Chinese regering houdt naar schatting een miljoen moslims zonder proces vast in gevangenenkampen. Twaalf miljoen andere moslims leven buiten in wat campagnevoerders omschrijven als een open gevangenis, met QR-codes op hun deuren. Het gaat om een soort menselijk laboratorium waar Chinese technologiebedrijven 's werelds meest geavanceerde bewakingsstaat hebben gecreëerd. Deze "Terzake docu" gaat undercover in de Chinese Xinjiang-regio om te onderzoeken wat er aan is van die aantijgingen.