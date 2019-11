Verbod straal genegeerd: de opvallendste maskers tijdens Halloween in Hongkong

De betogers klagen aan dat er aan dat statuut wordt geraakt door Peking en ze eisen democratische hervormingen. Ook het politiegeweld tegen betogers willen ze bestraft zien. Er wordt regelmatig traangas gebruikt, ook gisteravond, en er wordt met scherp geschoten.



Een maand geleden besliste de politieke leiders van Hongkong om een maskerverbod in te voeren, maar dat verbod heeft de gemoederen alleen maar aangewakkerd. Gisteren kwamen Hongkongers massaal gemaskerd op straat om Halloween te vieren, maar evengoed om opnieuw hun ongenoegen te uiten.



Ook vandaag en in het weekend zijn er acties gepland. Vandaag zouden er onder meer flashmobs worden georganiseerd in de typische, gigantische winkelcentra in Hongkong en zaterdag zou er dan weer een massale betoging plaatsvinden met meer dan honderdduizend deelnemers. Die manifestatie is al verboden door de politie.