13 doden bij bomaanslag in de door Turkije veroverde Syrische stad Tal Abyad

Meer naar het zuiden hebben de Syrische Koerden de vallei van de rivier Khabur overgedragen aan Assyrisch-christelijke milities. De facto maken die ook deel uit van de "Syrische Democratische Krachten" of SDF, een koepel van de Syrische Koerden, aangevuld met bevriende Arabische milities en christelijke en jezidi-milities.

Met de overdracht zouden de Koerden zo een christelijke buffer tot stand brengen tussen zichzelf en de Turkse troepen. Assyrische christenen vormen een religieuze en deels etnische minderheid in het noorden van Syrië en Irak en over de grens in Turkije. In het verleden zijn de Assyriërs in die landen al vaker het slachtoffer geweest van geweld en vervolgingen.