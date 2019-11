31 Pakistanen onderschept in vrachtwagen nabij Nice, Frankrijk stuurt hen terug naar Italië

De mannen waren ongedeerd en zijn inmiddels opnieuw overgedragen aan de Italiaanse grenspolitie. Dat gebeurt volgens een akkoord dat Frankrijk en Italië jaren geleden hebben gesloten.

De chauffeur van de vrachtwagen, ook een Pakistaan, is aangehouden. Hij wordt verdacht deel uit te maken van een netwerk van mensensmokkel.

De controles in Frankrijk zijn opgevoerd nadat eerder 39 Vietnamese migranten zijn omgekomen in een koelwagen. Die was per boot vanuit Zeebrugge naar Purfleet bij Londen overgebracht. Daar werden de lichamen gevonden. In die zaak zijn ook een aantal Noord-Ierse verdachten aangehouden.