54 doden bij mogelijke terreuractie in Mali

Daarnaast raakte nog een onbekend aantal mensen gewond, en werden er ook vernielingen aangebracht in het legerkamp. Wie de aanval zou uitgevoerd hebben en hoe de dodelijke slachtoffers zijn omgebracht, is niet meegedeeld.

Het is al een tijdje opnieuw onrustig in Mali. Het gaat dan om etnisch en religieus getint geweld. Strijders die gelinkt zijn aan Al Qaeda en IS plegen geregeld aanslagen op militairen. Eind september werden nog 38 militairen gedood bij aanvallen op twee legerbases.

Islamitische strijders hebben zich de afgelopen jaren vanuit Mali verspreid over buurlanden als Niger en Burkina Faso.