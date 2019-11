Opnieuw 3 jongens opgepakt in Nederlandse afpersingszaak: 100.000 euro buit door chantage met naaktfoto's

De werkwijze waarop de jonge verdachten hun slachtoffers afpersten, was bijna altijd dezelfde: via sociale mediakanalen als Snapchat of Instagram deden ze zich voor als meisje en legden zo contact met potentiële slachtoffers, meestal jongens. Na een tijdje vroegen ze hun slachtoffers om naaktfoto's te sturen. Eens dat gebeurd was, begon de afpersing. De verdachten dreigden ermee de beelden online te zwieren, tenzij de slachtoffers betaalden. De bedragen gingen van enkele tientallen tot duizenden euro's, de politie vermoedt dat de bende zo 100.000 euro buitmaakte