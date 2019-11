Amerikaans-Europees handelsconflict treft Griekse perziktelers hard: "Wat hebben wij te maken met Airbus?"

De reden is een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie naar aanleiding van Europese subsidies voor de vliegtuigbouwer Airbus. Onlangs had de Wereldhandelsorganisatie (WTO) geoordeeld dat die steun illegaal was en oneerlijke concurrentie was tegenover de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Daarom mag de VS nu de invoertarieven op Europese producten verhogen, maar de EU slaat terug met gelijkaardige maatregelen.

Als gevolg daarvan blijven de Grieken nu zitten met die zo goed als onverkoopbare perziken, te meer omdat die voor de Amerikaanse markt in blikken van drie kilogram verpakt moesten worden. Die kunnen elders niet verkocht worden, want in Europa, Azië en Latijns-Amerika worden perziken in blikken van een kilogram verkocht.

Bekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal" (en lees verder onder de beelden):