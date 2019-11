Berucht internetforum 8chan herrezen als 8kun

“Welkom op 8kun, spreek vrij, legaal.” Zo staat bovenaan op 8kun, de nieuwe online incarnatie van het beruchte 8chan die sinds vanmiddag online staat. 8chan was sinds 2013 een broedplaats voor extremistische ideeën maar ging in augustus offline omdat het in verband werd gebracht met een aantal zware aanslagen.

Zo haalde de dader van de aanslag op moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch in maart inspiratie op 8chan. En kort voor de aanslag in de Amerikaanse stad El Paso had de dader van die aanslag een manifest op 8chan gepubliceerd.

Onder druk van de publieke opinie, besloot beveiligingsbedrijf Cloudflare om het forum niet langer te beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. Daardoor ging 8chan offline.