Cabaretier Youp van ’t Hek wordt onwel op het podium en zet voorstelling stop

De cabaretier trad op in het Oude Luxor in Rotterdam, maar moest zijn show na een klein half uur afbreken omdat hij zich onwel voelde. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het intussen goed, maar wordt uit voorzorg nog wel verder medisch onderzocht.

Het is niet de eerste keer dat de 65-jarige cabaretier zijn programmering wegens gezondheidsproblemen moet aanpassen. In 2015 werd hij twee keer onwel op het podium, eind dat jaar moest hij een zware hartoperatie ondergaan. Daarna nam hij een rustpauze. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.

Wat er deze keer precies aan de hand was, is niet meegedeeld. Zijn management hoopt zaterdag meer uitsluitsel te krijgen over wat dit betekent voor de rest van zijn tournee.