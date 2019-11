Politieke partijen lanceren nieuw offensief tegen fiscaal gunstregime voor voetballers

SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke gaat nog een stap verder en wil de gunstmaatregelen helemaal afschaffen. "Topvoetballers betalen 10 keer minder bijdragen aan de sociale zekerheid dan modale werknemers. Dat is niet meer te verantwoorden."

Ook SP.A wil dat kleinere sporten kunnen blijven genieten van steun. "We hebben er alle begrip voor dat beginnende sporters of kleinere sporttakken steun nodig hebben. Maar daarvoor moeten de regionale regeringen over de brug komen want het sportbeleid is gemeenschapsmaterie."

Leen Dierick, Kamerlid voor CD&V, wil op de eerste loonschijf (tot 81.600 euro per jaar) in totaal 15 procent sociale bijdragen heffen. En een solidariteitsbijdrage voor hogere lonen, tot maximaal 5 procent. "Op die manier zullen topvoetballers meer RSZ-bijdragen betalen", zegt Dierick. "Maar tegelijk zullen kleinere clubs of sporters die minder verdienen, niet geraakt worden."