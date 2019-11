Vergaan hamburgers en frietjes van McDonald's? IJslander deed de test, dit is het resultaat na 10 jaar

Na drie jaar merkte Smarason nog altijd niks van verandering en schonk hij het boeltje dan maar aan het National Museum of Iceland. Experts beslisten daar na verloop van tijd dat het museum niet voldoende uitgerust was om eten te bewaren, dus keerden de hamburger en de frietjes -nog altijd in goede staat- weer terug naar Smarason.

Na een intermezzo in een gastenverblijf in hoofdstad Reykjavik zijn de hamburger en de frietjes nu al enige tijd te bewonderen in Snotra House, een gastenverblijf in Thykkvibaer, in het zuiden van IJsland. In een afgesloten glazen kastje. En met een webcam waarmee mensen van over de hele wereld zich 24 uur op 24 live kunnen vergapen aan het "kunstwerk".