Hout is pak goedkoper dan anders: "Prijs stuikt in elkaar door massale houtkap na aantasting door letterzetter"

Wie dit jaar al hout heeft aangekocht, heeft het misschien al gemerkt: het hout is een pak goedkoper. Dat komt omdat bomen nu massaal gekapt worden, omdat ze geteisterd worden door de letterzetter, een keversoort die zich door de bomen graaft. "Doordat er zo veel hout gekapt is, is de houtmarkt verzadigd en stuikt de prijs in elkaar", vertelt Jan Seynaeve van Bosgroep de Zuiderkempen in "De ochtend" op Radio 1.