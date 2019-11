Huisartsenwachtposten vestigen zich vaker dicht bij ziekenhuizen

Op twaalf plaatsen in Vlaanderen zijn de wachtposten al dicht bij een ziekenhuis gevestigd en dat gebeurt steeds vaker. Het verste daarin geëvolueerd is het AZ Sint-Jan in Brugge, zegt minister De Block. “Daar hebben ze zelfs een gemeenschappelijke ingang.”

Bij een gewoon huisartsenbezoek wordt het ziekenhuis bijgevolg niet nodeloos belast. Maar als er bijvoorbeeld een röntgenfoto genomen moet worden, is het ziekenhuis toch vlakbij.

De minister beseft dat zulks niet overal mogelijk is. “We hebben veel ziekenhuizen in België, maar er zijn altijd gemeenten - vooral in Wallonië - waar geen ziekenhuis in de nabijheid is. Daar worden wel afspraken over gemaakt, zoals bijvoorbeeld ook in m’n eigen gemeente. Daar hebben verschillende gemeenten afspraken gemaakt met ziekenhuizen als er toch een patiënt moet worden doorverwezen.”