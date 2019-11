KhoiSan-bevolkingsgroep in Zuid-Afrika krijgt voortaan deel van de opbrengst van rooibosthee

De KhoiSan horen bij de oorspronkelijke bevolking van Zuid-Afrika, maar zijn nadien in de verdrukking gekomen door de komst van zowel blanke Europeanen als van de zwarte Bantoe-meerderheid in het land.

Volgens de Zuid-Afrikaanse regering kan het akkoord over rooibos een voorbeeld zijn voor andere landen waar inheemse volkeren in het verleden gemarginaliseerd werden. Dat zou dan kunnen slaan op de Aboriginals in Australië, minderheden in Zuidoost-Azië of de bewoners van het Amazonewoud in Zuid-Amerika.