Lobbyen in de Kamer en de regering: "Dat begint heel simpel, je krijgt een uitnodiging voor het voetbal of een etentje"

De vraag is: wat doe je eraan, want lobbying verbieden is geen optie. Het is voor een politicus onontbeerlijk dat hij of zij met verschillende groepen in de samenleving praat. In het parlement hebben ze het proberen op te lossen met zoiets als een lobbyregister. Na een moeizame start, begin dit jaar, zijn daar ondertussen meer dan 90 lobbyisten in ingeschreven.

Stefaan Van Hecke: “Maar het is zo makkelijk te omzeilen. Sectorvertegenwoordigers moeten zich inschrijven, privébedrijven bijvoorbeeld niet. En het geldt ook enkel voor contacten binnen het parlement. Als je op café afspreekt, hoeft het niet.” Bovendien is het een verminkt register, in vergelijking met de aanvankelijke plannen. Alles wat nodig is, is dat lobbyisten zich inschrijven. Het idee om elk contact afzonderlijk te melden, sneuvelde op weerstand van een meerderheid in de Kamer.

En voor de regering is er helemaal niets. Lachaert: “Er is wel een lobbyregister voor de Kamer, maar dus niet voor de kabinetten. Terwijl daar toch negentig procent van de wetgeving gemaakt wordt. Dat is werken met twee maten en gewichten. Dat er geen lobbyregister is voor de regering, vind ik een miskleun.”

De Coninck: “Transparantie is nodig. Als er niets fout gebeurt, waarom zou je dan niet transparant zijn?”