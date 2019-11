Mexicaanse "Dodendagen" in beeld: Allerheiligen en Allerzielen maar dan veel feestelijker

De Mexicaanse traditie op de Día de Muertos gaat terug op rituelen uit de tijd van de Azteken (die grote delen van Mexico -maar ook andere landen- bevolkten tussen het begin van de 13e eeuw en de komst van de kolonisatoren in de 16e eeuw). Net als toen verwelkomen de Mexicanen de ziel van hun overledenen die in de nacht van 1 op 2 november uit het "Mictlan", het Azteekse rijk van de doden, terugkomt. Bij de Azteken heerste daar Mictecacihuatl, de godin van de onderwereld, die in Mexico vandaag vereerd wordt als "Santa Muerte".



Op 1 november worden de graven van overleden kinderen bezocht, daags nadien zijn de graven van volwassenen nog aan de beurt. Lekker eten en drinken, bloemen en muziek mogen niet ontbreken, als was het een feestelijke gelegenheid. De avond en de nacht wordt doorgebracht op het kerkhof zelf. De zielen komen eerst "spiritueel genieten" van het feestmaal, vaak de lievelingskost van de overledene. De aanwezige bezoekers kunnen het lekkers daarna zelf opeten.

Het katholicisme heeft geen einde gemaakt aan de rituelen die daarbij horen. In Mexico is 1 november een bont feest, een verering van het leven.