Nederlandse toerist sterft na bijenaanval in Tanzania

De vier slachtoffers waren woensdag op groepssafari in Tanzania, in het natuurreservaat Selous. Daar werden ze plotseling aangevallen door een grote zwerm bijen. In totaal maakten 20 toeristen deel uit van de groep, maar slechts vier van hen werden door de bijen gestoken.

Voor één Nederlander kwam alle hulp te laat, mogelijk reageerde hij allergisch op de bijensteken. De drie andere Nederlanders raakten gewond, een van hen is er erg aan toe. De gewonde toeristen van het gezelschap zijn in spoed overgebracht naar een ziekenhuis in de Tanzaniaanse hoofdstad Dar es Salaam.

Het hele reisgezelschap is zwaar aangeslagen door het voorval en wil vervroegd naar huis. Dat liet reisorganisatie Sawadee weten. Mogelijk keren de Nederlanders zondag naar huis.