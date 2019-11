De klimaatconferentie van volgende maand gaat niet door in Chili. Ook een andere top in Chili is afgelast. President Sebastián Piñera nam de beslissing wegens de sociale onrust van de afgelopen weken. De afgelasting is een zware klap voor het land. Er zouden alles samen 40.000 mensen komen. Maar de hotels zullen leeg blijven. Bovendien laten ook de toeristen het afweten, net op het moment dat het hoogseizoen begint.