Tienduizenden Pakistaanse islamisten eisen ontslag van de regering, vrouwen zijn niet toegelaten

De Jamiat Ulema-e Islam is de kern van een brede alliantie van islamitische partijen in Pakistan. In het verleden heeft die zich gekant tegen wetten die de "eremoorden" op vrouwen aan banden willen leggen, tegen wetten die vrouwen beschermen en tegen maatregelen om kinderhuwelijken aan banden te leggen.

De dreiging om zondag "chaos" te organiseren in Pakistan, komt bovenop een bredere protestbeweging, niet enkel van grotere oppositiepartijen, maar ook van zakenlui en werknemers. Zo was ook Shahbaz Sharif aanwezig bij een grote betoging. Sharif is de leider van de tweede partij van het land, de PML-N, en de broer van de gevangen gezette ex-premier Nawaz Sharif. Oorzaak van dat ongenoegen zijn nieuwe belastingen die een voorwaarde waren voor een noodkrediet van zes miljard dollar dat Pakistan onlangs heeft gekregen van het Internationaal Muntfonds.

Het almachtige leger heeft zich "neutraal" verklaard in de kwestie, maar zegt dat ze "geen partijen, maar wel de democratisch verkozen regering" steunt. Algemeen wordt aangenomen dat de generaals vorig jaar geholpen hebben om Imran Khan de verkiezingen te laten winnen, maar de geschiedenis van Pakistan leert dat ze hem even snel weer kunnen laten vallen als hen dat uitkomt.