Zaterdag in Hongkong: voor het 22e weekend op rij betogers, vlaggen, traangas en pepperspray

De politie was erg snel met het inzetten van traangasgranaten, waarop de duizenden betogers zich verspreidden in de omliggende straten van de wijk Causeway Bay om het protest voort te zetten. Ook daar hangen wolken van traangas in de lucht.

De ordediensten willen vooral vermijden dat de betogers opnieuw de zaken- en bestuurswijk in Central meer ten westen zouden platleggen, zoals in het verleden al vaak gebeurd is.

Intussen hebben betogers wel de ruiten uitgegooid van het lokale kantoor van het officiële Chinese persbureau Xinhua. Het zou de eerste keer zijn dat het gebouw van Xinhua in Hongkong wordt aangevallen. Andere Chinese gebouwen zoals de vertegenwoordiging van Peking in Hongkong zijn eerder al wel aangevallen.