140.000 gezinnen zitten zonder stroom door hevige storm in het zuidwesten van Frankrijk

In totaal zitten nu meer dan 140.000 woningen zonder elektriciteit, vooral dan in Nouvelle Aquitaine, de grote regio in het zuidwesten van Frankrijk, maar ook meer in het centrum tot in het Centraal Massief toe. Er zijn wegen versperd door omgevallen bomen en palen of ze staan onder water door de hevige regenval.

Er is nog geen sprake van doden, maar wel zijn er op tal van plaatsen mensen gewond geraakt. In de Landes moesten 47 mensen geëvacueerd worden van een camping. Veel treinen en busverbindingen zijn geschrapt.

Uitlopers van de storm hebben ook elders in het zuiden van Frankrijk tot hinder geleid, tot in de Alpen en tot in Corsica toe. In de buurt van Marseille staan een aantal huizen onder water en zijn enkele snelwegen gesloten. De luchthaven van Ajaccio op Corsica was ook enkele uren gesloten.