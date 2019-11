Antigifcentrum waarschuwt: "Niet alle pompoenen zijn eetbaar, giftige pompoenen maken je ziek"

Wie pompoenen koopt in de supermarkt of de groentewinkel kan gerust zijn, die zijn eetbaar. Oneetbare sierpompoenen zijn te herkennen aan hun keiharde schil, gebrek aan vruchtvlees en bittere smaak. Je zult niet zo snel in de verleiding komen om ze op te eten.

Ook met zaden uit de winkel zou niets aan de hand mogen zijn. Maar wie zaden gebruikt van zelf geteelde pompoenen uit de moestuin, kijkt best uit. Want door toevallige kruisbestuiving kunnen die zaden een pompoen opleveren die gekruist is met een andere pompoensoort die niet geschikt is om op te eten.

"Je kunt het niet altijd zien", zegt Patrick De Cock van het Antigifcentrum. "Het beste wat je kunt doen is proeven van de rauwe pompoen. Als hij zeer bitter smaakt en een beetje irriteert in de mond, spuw je hem best meteen uit. Dan mag je hem zeker niet opeten."