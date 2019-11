Britse ex-parlementsvoorzitter John Bercow "eindigt" op de brandstapel

Het feest vindt zijn oorsprong in de herdenkingen van Guy Fawkes Night, een gebeurtenis van 5 november 1605. Guy Fawkes, een toenmalige anarchist, ondernam een poging om het parlementsgebouw in brand te steken. Bij de herdenkingen gaat een stropop, de Guy Fawkes-figuur, in vlammen op.

De historische fakkeltocht van de Edenbridge Bonfire Society, die in 1928 is opgericht, bestaat sinds een twintigtal jaar in de huidige vorm. Daarbij hoort een popverbranding van een personage dat het voorbije jaar is opgevoerd door de Britse schandaalpers.