Britse regering verbiedt "fracking" van schaliegas tot er meer duidelijkheid is over risico's

Aanleiding voor de beslissing is een aardbeving met een magnitude van 2.9 nabij een boorinstallatie van het bedrijf Cuadrilla in Lancashire in augustus. Daarop had het bedrijf zelf de werking op de site stopgezet.

De publieke regulator voor olie en gas OGA had daarop een onderzoek ingesteld en volgens die instelling "is het niet mogelijk om de kansen en de omvang van aardbevingen veroorzaakt door fracking in te schatten". Op basis van dat rapport heeft de regering dus fracking voorlopig verboden.

De oppositie van socialisten, liberaaldemocraten en groenen is niet onder de indruk en stelt dat het gaat om een "verkiezingsstunt" van de regering van premier Boris Johnson. Die partijen eisen een permanent verbod. In Schotland en Wales hebben de regionale regeringen fracking al eerder verboden.