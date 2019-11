Oliegigant Saudi Aramco naar de beurs: maak kennis met het grootste en meest winstgevende bedrijf ter wereld

Dat Saudi-Arabië plannen had voor een beursgang, was in 2016 al aangekondigd. Dat moest passen in de grote strategie van kroonprins (en wellicht de volgende koning) Mohammed Bin Salman om de economie van zijn land te diversifiëren, weg van enkel olie en gas. Ook toerisme en groene energie spelen daarin een rol. De beursgang van Saudi Aramco is echter altijd uitgesteld, deels door de schommelende olieprijzen, maar ook omdat de machthebbers in Riyadh blijkbaar een naar marktnormen te hoge introductieprijs wilden binnenrijven. Dat is de prijs die beleggers van het eerste uur moeten betalen voor een aandeel.

Wel kan u in Riyadh enkel aandelen kopen als u de nationaliteit bezit of die van bevriende Golfstaten (Koeweit, Bahrein, de Emiraten...) of u een permanente verblijfsvergunning heeft. Voor buitenlanders is investeren beperkt tot grote institutionele beleggers met minimum 5 miljard dollar in kas en die minstens 5 jaar actief zijn. Via fondsen kan u uiteraard indirect wel participeren.