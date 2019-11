Rwandees Fabien Neretse staat terecht in Brussel, allereerste assisenproces in ons land over genocidemisdaden

Het is al het vijfde proces over de Rwandese genocide in België. Maar in de eerste vier assisenzaken (tussen 2001 en 2009) werden de daders berecht voor ‘oorlogsmisdaden’, geen ‘genocidemisdaden’. Deze keer gaat het om beide. De jury – die vandaag wordt samengesteld – zal dus niet alleen moeten oordelen of de Rwandees Fabien Neretse verantwoordelijk is voor de moorden, maar ook of hij daarbij de bedoeling had een hele bevolkingsgroep uit te roeien.