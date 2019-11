Geen grote feesten meer in huurwoningen Airbnb na schietpartij Halloween

Meer dan honderd mensen waren uiteindelijk aanwezig. Het is onduidelijk hoe de situatie geëscaleerd is. Alle slachtoffers waren jonger dan 30 jaar. De verhuurder had geen toestemming gegeven voor een feest en was ook niet op de hoogte. Airbnb neemt nu extra maatregelen, kondigde topman Brian Chesky aan op Twitter.



"Wat er donderdagavond gebeurd is, is verschrikkelijk. Vanaf vandaag verbieden we "feesthuizen" en verdubbelen we onze inspanningen om niet toegestane feestjes te bestrijden en om misbruik van verhuurder en gast tegen te gaan, zoals het misbruik dat leidde tot de vreselijke gebeurtenissen in Orinda."

Om dat te doen, zal Airbnb onder meer de "handmatige screening" van reserveringen met een hoog risico verhogen. Verder zal het bedrijf een team oprichten dat snel kan ingrijpen wanneer er problemen zijn en zal het sancties opleggen aan gebruikers die de regels rond feestjes niet naleven.