Grieken brengen duizenden migranten en vluchtelingen van de eilanden naar het vasteland

Deze week keurde het Griekse parlement een nieuwe en strengere asielwet goed. Daarmee wil de nieuwe centrumrechtse regering de lopende asieldossiers sneller afhandelen. Nu is er een achterstand van zo'n 80.000 dossiers. Vooral de beroepsprocedure wordt moeilijker: om in beroep te kunnen gaan tegen een eerste negatieve beslissing zullen de asielzoekers documenten moeten kunnen voorleggen en een advocaat in de arm nemen. Als de procedure minder tijd in beslag neemt, zouden de afgewezen asielzoekers ook sneller kunnen worden teruggestuurd naar Turkije of naar hun eerste land van herkomst.