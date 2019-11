Werkzaamheden aan station Brussel-Zuid zitten voor op schema, vanmorgen eerste test voor nieuwe systeem

Het seinhuis van Brussel-Zuid is nu voor het eerst in zijn bestaan volledig computergestuurd in plaats van elektromechanisch. Het oude systeem was bijna een halve eeuw oud. De nieuwe technologie is ook belangrijk om later het Europese veiligheidssysteem ETCS te kunnen installeren.

"Het was de bedoeling om in dit eerste verlengde weekend van november 90 wissels en ook de 65 seinen om te bouwen", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Op het einde van dit weekend zitten we aan 121 wissels. Ook alle seinen werden gemoderniseerd. Een enorme inspanning van alle betrokken mensen en dat in barre weersomstandigheden."