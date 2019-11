Hoe bak je koekjes in de ruimte? Astronauten van het ISS testen het uit

De Zero G Oven is ontwikkeld door Zero G Kitchen, een bedrijf geleid door Ian en Jordana Fichtenbaum uit New York. Hun doel is om een keuken in de ruimte te creëren, één toestel per keer. En hoe konden ze anders dan starten met een oven? "Je wil toch de geur van koekjes hebben", zegt Jordana Fichtenbaum. "De keuken is het hart van het huis voor mij, en de oven, dat is waar het gebeurt. Niet meer dan gepast om de ruimte meer comfortabel te maken, leuker. En ook lekkerder."