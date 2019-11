Jagers vieren Sint-Hubertus en luchten hun hart: "De jacht is niet: als we maar kunnen schieten"

Jagers hebben vandaag op 3 november de naamdag gevierd van hun patroonheilige, Sint Hubertus. Het is niet altijd op een positieve manier dat jagers de laatste tijd in de aandacht komen. En dat vinden ze zelf niet terecht. Dat vertelden enkele jagers aan onze reporter Jan Gerits tijdens de traditionele Sint-Hubertusviering in Brasschaat. Ook aanwezig: Vlaams minister-president en titelvoerend burgemeester van Brasschaat Jan Jambon. En hij lust blijkbaar ook graag een stukje wild.