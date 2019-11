Kwaad opzet bij brand in appartementsgebouw Blankenberge

Gisterochtendvroeg, iets na 6u, werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de Haelenstraat in Blankenberge. De brand brak uit in de kelder van het appartementsgebouw. Al snel vormde zich een dik rookgordijn. Vijf bewoners, onder wie een moeder met twee kinderen moesten worden geëvacueerd door het raam.