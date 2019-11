Leren outfit van Olivia "You're the one that I want" Newton-John uit "Grease" voor honderdduizenden dollars geveild

In totaal leverde de veiling 2,4 miljoen dollar (ruim 2,1 miljoen euro) op. En die gaan naar het Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre in Melbourne, Australië, waar de actrice vandaan komt. Olivia Newton-John kreeg in 1992 borstkanker en genas. Sindsdien zet ze zich in voor het onderzoek naar en de behandeling van kanker.

In 2017 maakte Newton-John bekend dat de borstkanker teruggekeerd was én uitgezaaid naar haar ruggengraat. Ze onthulde ook dat het al de derde keer was dat ze de diagnose kreeg. Ook in 2013 was de borstkanker teruggekeerd, maar die behandeling onderging ze in intieme kring. De ziekte bevindt zich intussen in stadium IV, wat niet zo'n gunstige vooruitzichten biedt.

"Ik heb er geen spijt van om afstand te doen van al die spullen", zei Olivia Newton-John voor de veiling. "Het zijn slechts spullen en ik probeer mij daar niet aan te hechten. Ik heb foto's en mooie herinneringen."