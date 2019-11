Pijnlijk: grote onderwijsstaking in Nederland gaat door ondanks akkoord met regering

Pijnlijk. Zo kan je het best omschrijven wat er de afgelopen dagen is gebeurd bij de grote Nederlandse onderwijsvakbond AOb. Vrijdagavond trok de bond de oproep voor een landelijke staking in. Die staking stond gepland voor aanstaande woensdag en kwam er als protest tegen het lerarentekort in de Nederlandse basis- en middelbare scholen.

De vakbondstop had vrijdag van de regering-Rutte te horen gekregen dat die 460 miljoen extra zou uittrekken voor het onderwijs, eenmalig. Die toezegging was genoeg voor AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen om de stakingsoproep in te trekken.

Een heel gekke beslissing voor een vakbondsvoorzitter, want het principe van stakingen is dat de actie eerst plaatsvindt, om stoom af te laten en dat er daarna wordt onderhandeld tot er een akkoord is.