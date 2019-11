Eerste zwarte kapitein houdt beker WK rugby omhoog: "Hij geeft Zuid-Afrika hoop"

Ook Elles van Gelder die de wedstrijd volgde op café in Kaapstad, voelde de verbondenheid tussen de Zuid-Afrikanen. "Kaapstad is een stad die nog vrij gesegregeerd is, waar blank en zwart hun eigen leven leiden", zegt ze. "Rugby is van oudsher een sport die vooral populair is bij de blanken. Maar wat mij opviel is dat gisteren blank en zwart samen keken in die kroeg waar ik was. Ze juichten samen en sommigen pinkten ook een traantje weg, vooral toen Kolisi die wereldbeker omhoog hield."

Van Gelder denkt dat zo'n moment erg verbroederend kan werken en dat Zuid-Afrika hier echt wel nood aan had. "Er zijn best wel veel spanningen en het land had toch even weer het gevoel nodig van we kunnen het samen doen."