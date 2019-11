Violist die 310 jaar oude viool ter waarde van 290.000 euro vergat op de trein krijgt instrument terug na "deal"

De Britse politie kwam ook in actie en verspreidde een beeld van de man die het instrument vermoedelijk had meegenomen op de trein. Morris werd niet veel later via Twitter gecontacteerd. "Die man had er veel spijt van en hij verklaarde dat hij mij persoonlijk mijn instrument wilde teruggeven", vertelt Morris. De violist kreeg uiteindelijk vrijdag zijn viool terug na een deal met de man in kwestie. De details over de overeenkomst zijn niet bekend.