In de Amerikaanse stad Philadelphia is door een lek in een wolkenkrabber plots een krachtige waterstraal ontstaan. Het water spoot van de top van het gebouw naar beneden. Het vreemde schouwspel duurde vijf minuten. Amateurbeelden van het voorval gingen ondertussen viraal. Volgens deze plaatselijke bron werd het lek veroorzaakt door een test van het sprinklersysteem in de wolkenkrabber.