Opnieuw veel meer bootjes met vluchtelingen en migranten op Griekse eilanden: wat is er aan de hand?

In de late namiddag van 29 augustus landden er dertien rubberbootjes op de kust van Lesbos in minder dan een uur tijd. Allemaal samen zetten ze bijna 550 mensen aan land. Volgens de lokale hulporganisatie Refugee Rescue, geciteerd in de New York Times, deed dat vragen rijzen over de alertheid of actiebereidheid van de Turkse kustwacht. Hadden die geen enkele van die bootjes kunnen onderscheppen? De organisatie wees er tegelijk op dat de Turkse kustwacht in de hele maand augustus enkel 's ochtends patrouilleerde.

Lieten de Turkse autoriteiten het met opzet afweten? Of was dat toeval? Feit is dat de Turken meer boten blijven onderscheppen dan dat er aankomen in Griekenland. Volgens de gespecialiseerde ngo Aegean Boat Report werden er in oktober bijvoorbeeld 562 boten tegengehouden met ruim 19.000 mensen erin. Dat was ruim het dubbele van het aantal boten en mensen dat wél de Griekse kust of wateren wist te bereiken. (Eenmaal in Griekse wateren worden de vluchtelingen en migranten door de Griekse kustwacht opgepikt en naar Griekse havens gebracht.) Het zou dus heel voorbarig zijn om te concluderen dat Turkije nu al moedwillig vluchtelingen op Europa afstuurt.