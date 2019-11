14 rokers krijgen GAS-boete in Halle omdat ze peuk op de grond gooiden

Tijdens de week van de Handhaving eind september werd er fors gecontroleerd op zwerfvuil en sluikstorten. Gemeenteraadslid Benjamin Swalens wilde weten wat dat had opgeleverd. 14 GAS-boetes voor rokers die hun peuk op de grond hadden gegooid, zo blijkt. En dat is veel te weinig. "Er worden duizenden peuken op de grond gegooid. We moeten mensen sensibiliseren, en duidelijk maken dat het niet mag, afval op straat gooien. Ook geen peuken. Daarnaast moeten er vuilnisbakken komen met een speciale asbak. Als dat allemaal niet helpt, moeten mensen beboet worden."

Duur

Schepen van Afvalbeleid Johan Servé zegt dat de gemeente zijn best doet om rokers te waarschuwen. "Tijdens de Handhavingsweek hebben we asbakjes uitgedeeld en rokers verwittigd dat er actief gecontroleerd en beboet zal worden. Vuilnisbakken met asbak plaatsen is helaas te duur, zo'n 60.000 euro. Het is dus niet mogelijk om alle vuilnisbakken aan te passen. De nieuwe zullen wél een geïntegreerde asbak hebben." De schepen belooft daarnaast ook elke twee maanden een nieuwe actie.