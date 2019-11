Aantal Brusselse dak- en thuislozen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld

Onderzoekers Benoît Quittelier en Nicolas Horvat van Bruss'Help grijpen deze cijfers aan om, nu een nieuwe winter voor de deur staat, het beleid op te roepen te kiezen voor een meer structurele aanpak, in plaats van "eenvoudigweg onderdak bieden".

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de getelde personen (51,4 procent) dakloos is, en dus op straat of in de noodopvang slaapt. In tien jaar tijd gaat het om meer dan een verviervoudiging (+327,6 procent). Naast de grote groep daklozen is 22,2 procent thuisloos, en dus gehuisvest via OCMW's of in onthaalhuizen. Het resterende kwart verblijft in ontoereikende huisvesting, zoals kraakpanden, religieuze gemeenschappen...